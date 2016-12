VEROVALI ILI NE: Portugal uvodi porez na osunčane kuće sa lepim pogledom

Portugal će nametnuti novu dažbinu vlasnicima kuća s lepim pogledom i bogatom osunčanošću, povećavajući im poresku osnovicu, objavili su u Službenom glasniku.

Porez na takve kuće i stanove će time biti povećan do 20 odsto u slučaju kada kuća ili stan ima lep pogled, za šta se do sada plaćalo pet odsto, što je već izazivalo gnev udruženja potrošača i vlasnika. “Sve ukazuje na to da