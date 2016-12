Del Potro saopštio lošu vest, ne igra u Australiji!

Srebrni sa Olimpijskih igara u Riju Huan Martin del Potro rekao je da neće igrati na prvom Grend slemu sezone, Australijan openu u Melburnu, koji je na programu od 16. do 29. januara naredne godine.

Argentinski as, koji je bio najzaslužniji za osvajanje Dejvis kupa "gaučosa" rekao je da nije spreman za napore tokom cele godine. - Potreban mi je neko da me fizički spremi kako bih trajao celu godinu. Do Australijan opena