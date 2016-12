Incko preti: Mogu da smenim Dodika, ali...

Međunarodna zajednica nikada ne bi prihvatila referendum o otcepljenju Republike Srpske, izjavio je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. Incko je dodao da ni on nikada ne bi potpisao tako nešto.

On je za zagrebački nedeljnik Globus rekao da on, istina, ima ovlašćenja da smeni predsednika RS Milorada Dodika, ali su, kako kaže, ta vremena prošla. Podseća da su njegovi prethodnici to pravo koristili 800 puta, te da je