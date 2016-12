Turski vojnici živi spaljeni na snimku ID

Islamska država objavila je video snimak na kom se vide dvojica navodnih turskih vojnika koji su živi spaljeni u Siriji.

One of the killed soldiers seems to be Sefter Tas, a Kurd from Igdir which was captured 1 year ago. ISIS might still have a turkish captive pic.twitter.com/nlYcgkDwV1 — Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) December 22, 2016