Preminuo pevač Džordž Majkl

Engleski pevač i kompozitor Džordž Majkl umro je u 54. godini, saopšteno je u Londonu.

Zvezda 80-tih koji je karijeru započeo u grupi "Wham", preminuo je u svom domu, prenosi Bi-Bi-Si. Posle izlaska iz grupe nastavio je uspešnu solo karijeru. Jedan od najčuvenijih hitova grupe "Wham" je bio "Wake me up before