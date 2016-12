Nikolić najavio da će odluku o kandidaturi saopštiti do Božića, a Vučić mu odmah kontrirao

Vesti online pre 1 sat

"Čestitam Saši Jankoviću kandidaturu, već je pobedio, ja sam to predvideo pre tri godine, jedino što je on time zloupotrebio svoju sadašnju funkciju". To je izjavio premijer Aleksandar Vučić, komentarišući najavu ombdusmana da će se kandidovati na predsedničkim izborima.