Tramp: Svet je pre moje pobede bio sumorno mesto bez nade

VAŠINGTON - Ujedinjene nacije imaju veliki potencijal, ali trenutno je to klub gde se ljudi nađu, pričaju i dobro se provode, izjavio je novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ">December 26, 2016 On je na Tviteru ocenio da je