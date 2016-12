Prijavljena epidemija gripa u Beogradu

Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru Šefadil Spahić rekao je danas da je broj obolelih od respiratornih infekcija u poslednjih nedelju dana udvostručen, a da je do najvećeg povećanja obolelih došlo kod osoba starijih od 65 godina. On je u izjavi za radio Sto plus rekao da se