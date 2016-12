Drecun: Srpski narod će biti prinuđen da sam formira ZSO na Kosovu

Predsednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je danas da će srpski narod biti prinuđen da sam formira Zajednicu srpskih opština na Kosovu i da ima legitimno pravo da to sam uradi, ako Priština nastavi sa opstrukcijom i odugovlačenjem tog procesa.

- To ne bi bila nikakva ilegalna struktura, jer to je dogovoreno u Briselu i albanski predstavnici su na to stavili svoj potpis - kazao je Drecun za Radio-televiziju Srbije i dodao da Priština treba da prestane sa