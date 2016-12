Lalatović: Vučić sjajno vodi Srbiju, u Zvezdi sam već bio

Novi trener Čukaričkog Nenad Lalatović ponovio je, gostujući na ’SOS kanalu’, da se divi premijeru Aleksandru Vučiću.

On je to rekao i prethodno kao trener Vojvodine, a mnogi su mislili da na taj način pokušava da se domogne klupe Crvene zvezde. Ipak, on je gostujući u emisiji ’Total soker’ pojasnio svoju izjavu. „Nisam to rekao da bih