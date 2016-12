Bez izvinjenja: Šinzo Abe i Barak Obama odali počast žrtvama Perl Harbora

Japanski premijer Šinzo Abe i odlazeći američki predsednik Barak Obama sastali su se večeras u luci Perl Harbor, koju je Japan 7. decembra 1941. godine napao bez objave rata, što je bio povod za ulazak SAD u Drugi svetski rat.

"That morning, the ranks on men’s shoulders defined them less than the courage in their hearts." — @POTUS honors those lost at Pearl Harbor pic.twitter.com/rPh7lXAZc4— The White House (@WhiteHouse) December 27, 2016 Obama i