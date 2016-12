SAD je i zvanično: Kuba zabranila kult ličnosti posle Kastrove smrti

NJUJORK - Policija je nakratko evakuisala ljude iz predvorja Trampove kule u Njujorku da bi istražila sumnjivi ranac koji je pronađen u toj zgradi, ali je utvrdila da se u njemu nalaze samo - dečje igračke.

A suspicious package revealed to be a bag of toys prompts an evacuation of the Trump Tower lobby https://t.co/cttyu5tLI5 pic.twitter.com/WhTobadrZn — CNN Politics (@CNNPolitics) ">December 28, 2016 Portparol njujorške