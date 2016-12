Džihadisti prete Evropi pokoljem: Vaše pevanje pretvoriće se u plač i jadikovke!

KAIRO - Grupa koja podržava Islamsku državu pozvala je džihadiste da tokom božićnih i novogodišnjih praznika izvode napade po pijacama, tržnim centrima i bolnicama u Evropi, dok je muslimanima savetovala da izbegavaju hrišćanska slavlja.

SITE:Islamic State supporters call via Nashir Media Foundation for more holiday attacks, even hospitals,in Europe https://t.co/kmLY9Msw3D IS — Mila (@Milatrud11) ">December 29, 2016 Medijska fondacija Našir, koja