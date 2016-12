Na Filipinima 39 povređenih u bombaškim napadima

Najmanje 33 osobe su ranjene u dva odvojena bombaška napada na Filipinima, od kojih je jedan izveden tokom amaterskog boks meča, saopštili su danas zvaničnici.

U prvom napadu, kasno sinoć eksplodirale su dve bombe na centralnom ostrvu Lejte. Blast victims are being treated at a local hospital in Hilongos, Leyte. pic.twitter.com/3GiryXnhPg — Dennis Maliwanag (@DMaliwanagINQ)