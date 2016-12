Jeremić: Odluka da se kandidujem biće odluka da pobedim

Bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić nije danas hteo da kaže da li će se kandidovati za predsednika Srbije, ali je izjavio da nisu uspeli pokušaji da ga odvrate od angažovanja u domaćoj politici time što je odmah po povrtaku iz SAD dobio poziv za davanje izjave u vezi sa smrću gardista u Topčideru 2004.

- Po mom dubokom uverenju, to se desilo zato što sam se ja tada vratio i postajala je namera da se odvratim od angažovanja u domaćoj politici. To nije donelo rezultat - rekao je Jeremić za Radio-televiziju Vojvodine. On je