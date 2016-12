Izmenjen saobraćaj na Novom Beogradu tokom novogodišnjih praznika

Blic pre 8 minuta

Povodom manifestacije "€žNovobeogradska Nova godina" ispred "Merkatora" za saobraćaj će od danas u 17 sati do ponedeljka do tri sata ujutru biti zatvorena za saobraćaj deonica od Omladinskih brigada do Bulevara umetnosti, saospsteno je iz opštine Novi Beograd.