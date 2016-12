(Video) Skandal u Brazilu: Policija veruje da je u izgorelom autu telo nestalog ambasadora Grčke!

BRAZIL - Policija u Rio de Žaneiru je u izgorelom automobilu pronašla telo, što je izazvalo sumnju da je u pitanju grčki ambasador u Brazilu, koji je nestao pre tri dana.

Grčki ambasador Kjirijakos Amiridis (59) je rentirao taj automobil, a nestao je pre tri dana kada je iz Brazilije krenuo da proslavi novogodišnje praznike na plaži Kopakabani. Brazil police believe body found in Rio is