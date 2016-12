Novi konkurs: Ikea zapošljava još 250

Beograd -- Predstavnik Ikee za jugoistočnu Evropu, Vladislav Lalić izjavio je da će u januru i februaru Ikea raspisati konkurs za zapošljavanje još 250 radnih mesta.

Kako je naveo, do sada je u Ikei zaposleno 50 ljudi. Lalić je rekao da dinamika radova ide dve nedelja pre roka. On je dodao da očekuje da objekat i pripadajuća infrastruktura budu završeni do kraja maja 2017. godine. Lalić