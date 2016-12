"Oduvek sam znao da je Putin pametan": Tramp pohvalio odluku ruskog predsednika oko američkih diplomata

Odličan potez predsednika Rusije Vladimira Putina, oduvek sam znao da je veoma pametan, izjavio je danas novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp misleći na odluku ruskog šefa države da ne protera američke diplomate.

"Odličan potez o odlaganju (V. Putina). Oduvek sam znao da je veoma pametan", naveo je Tramp na Tviteru, prenosi Rojters. Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!— Donald J. Trump