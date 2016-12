Šreder "vedri", Vučić "oblači"

Bivši nemački kancelar Gerhard Šreder izjavio je da je jasan cilj srpske vlade da Srbija postane članica EU do 2020. godine, a da lično misli da postoji mogućnost da se to ostvari i ranije, dok premijer Aleksandar Vučić nije takav optimista.

- Postoji jedan vrlo jasan cilj i ono što vlada Aleksandra Vučića želi da ostvari, a to je da se postane članica EU do 2020. Ja čak mislim da postoje možda mogućnosti, to bi bilo ono što bih ja želeo, da se to ostvari i pre