Pronađeni jezivi snimci džihadista: Najavili krvoproliće u Španiji za Novu godinu!

Španska policija pronašla je u petak videosnimke naoružanih džihadista ispred fotografije trga Puerte del Sol u Madridu gde se hiljade ljudi pripremaju za doček Nove godine uz pojačane mere bezbednosti, saopštio je izvor iz pravosuđa.

Pronalazak tih snimaka usledio je pošto su u sredu uhapšena dvojica Španaca, kojima je u petak sudija Državnog suda, specijalizovanog za terorizam odredio meru pritvora.