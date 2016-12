Nikolić: Svađaju me sa Vučićem, ali on nije izdajnik

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da postoje ljudi koji pokušavaju da ga posvađaju sa premijerom Aleksandrom Vučićem, ali da je premijer čovek u kojeg on ima bezgranično poverenje i za koga zna da ga nikada neće izneveriti.

- Neveru mu spočitavaju oni koji bi zarad interesa izdali i svoje najmilije. Svađaju nas, pišu da mu otežavam posao, da mu stavljam klipove u točkove, nagađaju kako će me Vučić izneveriti i slično. On to neće učiniti, pre