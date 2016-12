Janković: Ostavka kada budu raspisani izbori

Beograd -- Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da će podneti ostavku na tu funkciju kada budu raspisani predsednički izbori i kada počne izbornu kampanju.

Međutim, on je ocenio da neće biti fer ako to ne urade i drugi državni funkcioneri. "Kada budu bili raspisani izbori i počnem predizbornu kampanju, podneću ostavku, naravno. Ako to ne urade i drugi državni funkcioneri,