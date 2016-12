Junak liverpula: Vijnaldum: A ljudi misle da ne umem da igram glavom jer nisam visok

Georginio Vijnaldum je presudio Mančester sitiju i golom koji je postigao glavom u osmom minutu derbija 19. kola Premijer lige doneo trijumf Liverpulu (1:0). Kako ističe, svestan je da mnogi misle da mu takva igra nije najjače oružje.

Foto: Reuters "Pogodak je bio baš lep, Adam Lalana mi je zaista dobro centrirao sa krila. A ja sam se našao na pravom mestu i dao gol glavom. Da li je to baš bilo kao što je to radio Alan Širer... Pa, on je davao mnogo