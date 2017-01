(Video) Uživo pokolj na dočeku u Istanbulu: Izraelka Lijan (19) prva identifikovana žrtva napada

U Istanbulu je u toku potera za teroristom koji je obučen kao Deda Mraz ubio 39 ljudi, među kojima je 16 stranaca, i ranio još 69 u noćnom klubu "Reina" u Istanbulu, gde je bio organizovan doček Nove godine.

