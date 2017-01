Fantastični Žiru: Retko viđen gol Arsenalovog Francuza (video)

Magija Olivijea Žirua! U prvom meču Arsenala u 2017. godini Francuz je postigao gol koji će se dugo vrteti na TV špicama. U meču 19. kola Premijer lige protiv Kristal Palasa, sjajni napadač je mrežu rivala pogodio petom.

What have we just seen there from Giroud!? Move over Miki. He is the new SCORPION KING! pic.twitter.com/9JImCJeInG— Seb Carmichael-Brown (@sebcbrown4) January 1, 2017 Žiru je “kralj škorpiona”! O njegovom golu protiv Palasa