U rušenju zgrade u Kazahstanu najmanje devet mrtvih

Najmanje devet osoba je poginulo kada se zgrada u selu Šakan u centralnom delu Kazahstana, srušila, saopštili su danas lokalni zvaničnici, prenose agencije.

In Kazakhstan collapsed part of the residential high-rises - nine dead https://t.co/2IMiSRNyW1 #WORLD pic.twitter.com/m5ziYZ2QI9 #news #Russia— Rus to En Fr Es News (@Rus_Eng_News) January 2, 2017 Kako se navodi, nesreća