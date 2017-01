Bombaški napad u Bagdadu: Broj poginulih porastao na 32, desetine povređene

U samoubilačkom napadu automobilom-bombom u gusto naseljenom delu Bagdada poginule su najmanje 32 osobe, a povređeno je nekoliko desetina ljudi, saopštili su izvori iz iračke policije i bolnica.

#Iraq: Suicide car bomb blast in #Baghdad kills at least 32, 61 injured https://t.co/0IhoWJbTBk pic.twitter.com/uoO8LW5dFH— Firstpost (@firstpost) January 2, 2017 Mnoge žrtve su radnici koji su čekali na posao na raskrsnici