Izraelska policija saslušava premijera osumnjičenog za korupciju

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu savetovao je uoči očekivanog policijskog ispitivanja svojim kritičarima da "još ne slave".

On je danas rekao da neće biti nikakvih posledica i da je to "pucanje u prazno“, preneli su izraelski mediji. Očekuje se da će policija ispitivati Nentjahua zbog sumnji da su on i njegova porodica primili poklone i