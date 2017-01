Tramp o pretnjama Pjongjanga: To se neće desiti!

Nakon kritike na račun Severne Koreje, izabrani američki predsednik Donald Tramp kritikovao je i Kinu zbog toga što, kako je naveo, profitira od ekonomskih veza sa Sjedinjenim Državama, a ne želi da pomogne u sprečavanju Severne Koreje da dođe do nuklearnog oružja.

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017 "Kina koristi velike količine