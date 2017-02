Ovo nije prekršaj! Čelsi poveo, a strelac Alonso nokautirao Beljerina /video/

Fudbaleri Čelsija i Arsenala odigrali su duel 24. kola Premijer lige, a londonski derbi koji je završen sa 3:1 imao je buran početak. "Plavci" su poveli već u 13. minutu kada je Markos Alonso glavom prosledio loptu u mrežu, ali je u tom duelu laktom nokautirao desnog beka "tobdžija" Hektora Beljerina.

Marcos Alonso has scored 4 goals for #CFC in Premier League this season! pic.twitter.com/kVXh5ooU8L— Chelsea Photos (@ChelsPhotos) February 4, 2017 Beljarin se vratio u startnu postavu Arsenala nakon što je prošlu utakmicu