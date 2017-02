Protesti solidarnosti: Homoseksualci u Njujorku protestovali zbog Trampovih odluka

Oko 1.000 ljudi, medju kojima brojni stranci koji žive u Francuskoj, okupilo se danas u Parizu protestujući zbog anti-imigracionog ukaza američkog predsednika Donalda Trampa koji je savezni sudija u SAD privremeno blokirao, javila je agencija Frans pres na licu mesta.

#Paris protesters chant "Refugees are welcome here" as #NoBanNoWall protest wraps up #travelban #RefugeesWelcome pic.twitter.com/DzzmukYmhC— Caroline Clarkson (@caroclarkson) February 4, 2017 - Okupili smo se da kažemo da