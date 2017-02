Danas bez električne energije ostaju ove ulice!

Najava isključenja električne energije za danas.

-Zbog izmeštanja mernog mesta u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ul.Save Nikolića i Lazara Lalića u Ždraljici. -Zbog radova na niskonaponskoj mreži u vremenu od 10.00 do 14.00 sati doći će do