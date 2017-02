Janković: Vlast se ponaša kao da su ljudska prava oktroisana

Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da je ta institucija za 10 godina uputila oko 4.000 preporuka organima vlasti i da su u 80 odsto slučajeva organi postupali po tim preporukama, ali da su ti slučajevi izuzeci i dokaz "da država može da radi kako treba kad hoće ili kada je pritisnuta pažnjom javnosti.

On je za dnevni list "Danas", povodom 10 godina od osnivanja institucije zaštitnika građana, rekao da je za to vreme bilo 40.000 formalnih pritužbi građana. "Od samog početka to je bio jasan pokazatelj problema u