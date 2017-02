Novinar provocira: Evo šta je odgovorio Putinu

Novinar američke televizije "Foks njuz" Bil O'Rajli, koji je tokom intervjua sa predsednikom SAD Donaldom Trampom nazvao ruskog predsednika Vladimira Putina "ubicom", odbio je poziv Kremlja da se izvini Putinu.

Foto: Alexei Druzhinin/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP "Radim na tom izvinjenjenju, ali bi to moglo da potraje. Možda bi mogli da proverite to kod mene negde oko... 2023. godine", kazao je O'Rajli u sinoćnjoj emisiji