Ponovo plovidba delovima Dunava i Save

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture danas je, preko lučkih kapetanija u Bezdanu, Apatinu i Novom Sadu, ukinulo obustavu plovidbe na Dunavu od Bezdana do Sremske Kamenice. Takođe je ukinuta obustava plovidbe na Savi, od ušća do 210.8 rečnih kilometara, kao i na delu Dunava od Luke Beograd do Ušća.