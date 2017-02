Tramp i Erdogan: Ovaj dogovor dvojice lidera promeniće sve! (video)

Predsednici SAD i Turske, Donald Tramp i Redžep Tajip Erdogan razgovarali su o "zajedničkoj posvećenosti borbi protiv terorizma u svim njegovim oblicima", saopštila je Bela kuća.

Tramp je u telefonskom razgovoru protekle noći ponovo istakao podršku SAD Turskoj kao "strateškom partneru i NATO savezniku". I told with President Erdogan on the phone. We are agree to work together. We have common problems