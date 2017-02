Nikolić: Kome ja to u SNS postavljam uslove

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić reagovao je na pisanje “Blica“ da ako ne bude kandidat za predsednika Srbije traži mesto ambasadora u Rusiji.

On je za Sputnjik te navode nazvao izmišljotinama, sračunatim na omalovažavanje. “Izmišljotina kojom me omalovažavaju i predstavljaju kao čoveka koji bi samo da zgrabi nešto. A zašto ne napišu kome sam to u SNS-u postavio