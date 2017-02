Jeremić u Loznici: Borba protiv partijskog zapošljavanja jedan od prioriteta

Predsednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD) Vuk Jeremić, posetio je večeras Loznicu, gde je u prepunoj sali lokalnog parlamenta razgovarao sa građanima kojima je poručio da će borba protiv partijskog zapošljavanja biti jedna od prvih tema kojom će se baviti ako postane predsednik Srbije.

On je rekao da taj problem nije počeo 2012. godine i da su i prethodne vlasti "patile od te boljke". - Stanje nikada nije bilo kao što je sada i danas ne možeš da dođeš do posla ako ta veza nije partijska. To je rak rana