SNS odgovara Jeremiću : Dosovci doveli 250.000 ljudi

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Milenko Jovanov izjavio je večeras da narod neće zaboraviti da je Vuk Jeremić doživeo debakl na svakom mestu, kao ni to da su on i dosovska vlast u javnom sektoru zaposlili više od 250 000 svojih članova.

"Narod neće zaboraviti da su upravo on i njegova dosovska vlast za samo četiri godine, od 2008. do 2012. godine, u javnom sektoru zaposlili više od 250 hiljada svojih članova i uzalud se Vuk Jeremić trudi da to lažima