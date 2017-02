Tramp napao Nordstrom zbog izbacivanja Ivankine modne linije

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je na Tviteru kompaniju Nordstrom koja je odlučila da ukloni iz svoje ponude modnu liniju njegove ćerke Ivanke ocenivši da se ta firma "jako nepravedno" ponela prema njoj.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017