Brisel u mraku, "nestanak struje izazvao strah" FOTO

Brisel je noćas "utonuo u mrak" pošto je u belgijskoj prestonici nestala struja, a mediji navode da će biti potrebno više sati da se kvar otkloni.

A large blackout has hit parts of the Belgian capital of Brussels, residents say; cause unknown https://t.co/9gOgxzc6hy pic.twitter.com/FFTdgLBrdn— BNO News (@BNONews) February 9, 2017 "Miror" navodi da je nestanak struje