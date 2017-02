Oblačno i suvo, do četiri stepena

U većem delu Srbije danas će biti malo do umereno oblačno i suvo, osim Timočke Krajine gde će preovlađivati oblačno i tmurno uz provejavanje slabog snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, u košavskom području povremeno jak. Jutarnja temperatura biće od minus četiri do nule, a najviša dnevna od jedan do četiri, u Timočkoj Krajini oko minus dva stepena. U Beogradu će biti malo do