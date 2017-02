Rohani: Oni koji prete Teheranu će zažaliti

Oni koji upućuju pretnje Teheranu će zažaliti, izjavio je danas predsednik Irana Hasan Rohani obraćajući se pristalicama na maršu, na kojem je učestvovalo na hiljade ljudi, povodom godišnjice islamske revolucije.

"Ovako veliki broj ljudi je odgovor na lažne izjave novih vladara u Beloj kući, a ljudi svojim prisustvom govore svetu da se o iranskom narodu mora govoriti sa poštovanjem", rekao je Rohani. Amid new tensions with US,