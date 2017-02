Novi Zeland: 400 kitova se nasukalo na ostrvu

Više stotina građana Novog Zelanda učestvuje u akciji spasavanja kitova koji su se nasukali na obali Fervel Splita na Južnom ostrvu.

Hundreds of whales die after becoming stranded on a beach in New Zealand. Locals rush to rescue the survivors. pic.twitter.com/dVzkP9J8HR — AJ+ (@ajplus) ">February 10, 2017 Nasukalo se 416 kitova, a do sada je uginulo više