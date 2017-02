Bivši agent BiH: Izetbegović me je odbio

Hrvatski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da revizija tužbe za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde ne može biti pokrenuta u ime Bosne i Hercegovine.

On je rekao da je o toj temi razgovarano u Predsedništvu i da su on i Mladen Ivanić rekli Bakiru Izetbegoviću da setakve stvari ne mogu raditi u ime Bosne i Hercegovine. To bi vidno narušilo odnos u Bosni i Hercegovini,