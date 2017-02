Danas u Srbiji hladno i vetrovito

Ujutro se u Srbiji očekuje slab do umeren mraz, a potom malo do umereno oblačno i hladno vreme, najavio je Republički Hidrometeorološki zavod.

Istočni i jugoistočni vetar će u Srbiji danas biti slab do umeren, ali će u košavskom području biti povremeno jak. Jutarnja temperatura od minus šest stepeni do nule, a najviša dnevna od dva do šest stepeni, a na istoku