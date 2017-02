Stvarno je lepo: Litvanija promovisala svoj turizam pejzažima iz nordijskih i istočnoevropskih zemalja

Predsednica Turističke organizacije Litvanije podnela je danas ostavku posle priznanja da je njena agencija promovisala zemlju u međunarodnoj kampanji preko društvenih mreža slikama pejzaža iz drugih država.

Lithuania Used Pics of Other Countries to Promote Tourism https://t.co/GmNyRY0CIU #tourism pic.twitter.com/wZ5xjT3Bgc— Manny Papadoulis (@IconTourism) February 10, 2017