Iz Soluna sele 72.000 ljudi...zbog bombe!

Grčke vlasti pripremaju masovnu evakuaciju stanovništva iz drugog po veličini grada Soluna odakle će privremeno biti iseljeno 72.000 stanovnika kako bi bila deaktivirana i uklonjena bomba iz Drugog svetskog rata.

Kako je najavljeno, bomba će biti sutra deaktivirana. A Second World War bomb has just been discovered in Thessaloniki. An evacuation has been ordered as it contains 150kgs of explosives pic.twitter.com/7YRrTD9aIf —