Panika u SAD: Otvorila se rupa na brani, neprestano se širi (foto/ video)

Na prelivniku brane Orovil, koja je sa 230 metara najviša u SAD, pojavila se ogromna rupa koja se i dalje širi, ali vlasti tvrde da nema opasnosti po građane koji žžive u njenoj blizini, navodi Ej-Bi-Si njuz.

The extraordinary Oroville Dam spillway crisis in California. I have never seen anything like this before: https://t.co/erlbT5Tt3c pic.twitter.com/feTpsk2llQ— Dave Petley (@davepetley) February 10, 2017 Ranije ove nedelje